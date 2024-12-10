Зеленский снова выступил против снижения возраста мобилизации

Запад должен поставлять Киеву больше оружия, а не требовать снизить возраст мобилизации, заявил Зеленский.

"Мы должны сосредоточиться на обеспечении имеющихся бригад техникой и на подготовке личного состава для использования этой техники. Мы не должны компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью солдат", — написал он.

Накануне официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что США экипируют каждого украинца, если возраст призыва на фронт снизят до 18 лет. До этого глава Госдепа Энтони Блинкен также призвал мобилизовать с 18 лет. По его словам, другого выхода нет.

Однако Киев демонстративно отвергает этот вариант. Как пишут телеграм-каналы, Зеленский упирается в связи с вероятностью новых выборов, к которым он хочет сохранить ореол того, кто сохранил жизни молодежи, иначе у него нет никаких шансов. Он так и написал: приоритетом является сохранение жизней, а не сохранение оружия на складах. Именно такой позиции придерживается большинство населения Украины, которое хочет мира даже ценой территориальных уступок, лишь бы прекратить кровопролитие.

Параллельно Зеленский намерен добиться гарантий безопасности от НАТО и даже обсудить вступление в альянс без США. Идею создания такой контактной группы по мирному урегулированию из стран Европы накануне озвучил кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц. Зеленский хочет это сделать уже в декабре.