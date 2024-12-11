В Брянске произошел пожар на производственном объекте после атаки БПЛА

В результате атаки БПЛА в Брянске произошел пожар на производственном объекте. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

В своем телеграм-канале он написал, что в настоящее время возгорание ликвидировано. О пострадавших информации нет.

По данным Минобороны РФ, средства ПВО за ночь уничтожили 14 украинских беспилотников над территорией Брянской области.

Ранее сообщалось, что Таганрог ночью подвергся ракетной атаке ВСУ. Повреждено промышленное предприятие, сгорело 14 автомобилей. Кроме того, в результате атаки повреждена котельная. В 27 многоквартирных домах отключено тепло.