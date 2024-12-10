Центробанк: рост экономики постепенно замедляется, инфляция временно ускорилась

Рост экономики постепенно замедляется, инфляция временно ускорилась. Информация об этом опубликована департаментом исследования и прогнозирования ЦБ РФ в бюллетене "О чем говорят тренды".

"Оперативные и опросные показатели говорят о постепенном замедлении роста экономики при сохранении умеренного роста потребления. В то же время инфляционное давление увеличилось в основном за счет продовольственных товаров, цены на которые подвержены заметным колебаниям при слабой реакции спроса. В октябре – ноябре рост потребительских цен с поправкой на сезонность ускорился. Инфляционные ожидания населения остались на повышенном уровне, ценовые ожидания предприятий выросли", - говорится в сообщении.

Опираясь на данные за октябрь и ноябрьские оперативные индикаторы и опросы, эксперты отмечают, что рост российской экономики продолжился, но стал более сегментированным.

Повышение ключевой ставки и новые санкции против российского финансового сектора повлияли на российские финансовые рынки в октябре-ноябре.