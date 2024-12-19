Росстат: зафиксировано замедление недельной инфляции до 0,35%

Росстат сообщил, что инфляция замедлилась до 0,35% с 10 по 16 декабря по сравнению с 0,48%, наблюдаемых в период с 3 по 9 декабря.

В целом повышение показателя с начала декабря составило 0,97%, а с начала года – 9,14%. Больше всего за неделю среди продовольственных товаров подорожали огурцы (+10,1%), помидоры (+4,1%), белокочанная капуста (+2,9%) и картофель (+1,9%). Свинина, макароны и хлеб за то же время стали дороже на 0,4%, говядина и баранина – по 0,3%.

Стоимость непродовольственных товаров росла в пределах 1%. Бензин и дизель стали дороже на 0,3% и 0,4% соответственно. Так же неделю выросли цены на электронику и лекарства.

Ранее Центробанк заявил, что рост экономики постепенно замедляется, инфляция временно ускорилась.