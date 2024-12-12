Инфляция в России превысила прогноз Центробанка в 8,5%

Годовая инфляция в России составила 8,76% при октябрьском прогнозе Центробанка РФ в 8–8,5%.

Согласно обзору, подготовленному Минэкономразвития на основе данных Росстата, в месячном выражении инфляция в ноябре ускорилась — до 1,43% против 0,75% в октябре. В сегменте продовольственных товаров темпы роста цен ускорились до 2,33% к октябрю. В ноябре цены на плодоовощную продукцию увеличились на 10,35% в месячном выражении. В годовом выражении цены на продовольственные товары выросли на 9,85% против 9,03% в октябре.

По данным Росстата, больше всего с начала года подорожали овощи из "борщевого" набора: картофель (+85,32%), репчатый лук (+43,55%), белокачанная капуста (+36,34%), свекла (+29,03%), а также сливочное масло (+33,68%).

Ранее Центробанк заявил, что рост экономики постепенно замедляется, инфляция временно ускорилась.