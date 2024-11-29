Министр обороны РФ Белоусов неожиданно прилетел в КНДР

Глава Министерства обороны России Андрей Белоусов прибыл с официальным визитом в КНДР, сообщает военное ведомство.

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Это официальная поездка, но ранее она не анонсировалась.

"В ходе официального визита министра обороны России в КНДР запланирован ряд двусторонних встреч с представителями военного и военно-политического руководства республики", — сказано в сообщении.

В аэропорту Сунан коллегу встретил министр обороны КНДР Но Гван Чхоль.

20 ноября председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын отправил в Россию одного из десяти высших должностных лиц страны. Генерал-полковник Ким Ён Бока прибыл в страну в составе делегации из 500 офицеров.

Ранее стало известно, что российские военные собрали группировку из 50 тыс. солдат для выдавливания военных Вооруженных сил Украины из Курской области. В нее входят солдаты из КНДР, которые до сих пор в боях не участвовали и все еще проходят подготовку.

До этого о том, что веннослужащие КНДР уже участвуют в боевых операциях против ВСУ на территории Курской области, заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Патель.