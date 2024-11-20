Ким Чен Ын отправил в Россию высокопоставленного генерала

Ким Чен Ын отправил в Россию одного из десяти высших должностных лиц страны. Генерал-полковник Ким Ён Бока прибудет в страну в составе делегации из 500 офицеров.

В своей стране этот офицер не сильно известен и ведет непубличную деятельность, хотя в КНДР военная элита "чествуется как знаменитости", приводит РБК данные The Wall street Journal.

Ранее стало известно, что российские военные собрали группировку из 50 тыс. солдат для выдавливания военных Вооруженных сил Украины из Курской области. В нее входят солдаты из КНДР, которые до сих пор в боях не участвовали и все еще проходят подготовку.