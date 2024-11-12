СМИ: Трамп, Орбан и папа Франциск остановят помощь Украине

Украина может перестать получать помощь Запада под влиянием "удивительной троицы", состоящей из избранного президента США Дональда Трампа, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и папы Франциска, сообщает The Independent.

Издание отмечает, что последние годы Венгрия оставалась практически одна среди стран Запада в желании прекратить конфликт на Украине. Единственным, кто разделял ее точку зрения, был папа Франциск. А взгляды нового американского президента и руководства Венгрии совпадают в целом по многим проблемам.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб сказал, что Дональд Трамп "серьезно настроен" на скорое достижение мира на Украине. Как сообщалось, он намерен усадить Россию и Украину за стол переговоров в первый день нового срока.