Польша: Россия побеждает в вооруженном конфликте на Украине

Россия побеждает в вооруженном конфликте на Украине. Об этом в эфире радиостанции Radio Zet заявил глава польского Бюро нацбезопасности Яцек Севера, пишет РИА Новости.

Читайте также: Польша обвинила Украину в попытке втянуть ее в войну с Россией

"Без сомнений, инициатива принадлежит российской стороне, успехи — тоже у российской стороны, если мы определяем войну исключительно как площадь занятой территории, то, без всяких сомнений, Россия выигрывает эту войну", — отметил Севера.

Ранее бывший украинский боевик прокомментировал ситуацию на СВО. Он сказал, что положение украинских войск аховое, и оно постоянно ухудшается из-за массового дезертирства, нехватки и деморализации личного состава. Еще никогда такого не было, близка катастрофа.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово сдаются в плен в Курской области. Сегодня стало известно о том, что оружие сложила группа из 22 украинских военных.

Накануне автор статьи американского издания The National Interest, отметил, что Россия "показала зубы" запуском "Орешника" на Украину. Как отмечает автор, таким образом Москва показала, что у нее есть ранее не известное миру оружие, и она готова его применить.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".