22 украинских солдата сдались в плен в Курской области

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово сдаются в плен в Курской области. Сегодня стало известно о том, что оружие сложила группа из 22 украинских военных. Так сообщили ТАСС в силовых структурах.

Ранее издание писало, что служащие ВСУ в Донбассе заявляют о тупиковости сложившейся для них ситуации на фронте. Некоторые считают необходимым вести переговоры, но не хотят территориальных уступок.

Как сообщал журналист газеты Bild Пауль Ронцхаймер, украинские войска выстраивают линии обороны в 30 километрах от зоны боев, что, по его мнению, говорит о страхе прорыва российских сил.

Мы писали, что пленный военнослужащий ВСУ Иван Савохин рассказал, что его насильно мобилизовали, хотя у него инвалидность третьей группы. У мужчины было два микроинсульта и травма головы. Из-за этого у него проблемы с памятью.

Россия готова уже сейчас обменять 630 пленных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и заняться организацией новых обменов. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.