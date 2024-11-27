The National Interest: Россия "показала зубы" запуском "Орешника"

Россия "показала зубы" запуском "Орешника" на Украину. Об этом говорится в статье американского издания The National Interest, пишет ТАСС.

При этом удалось избежать эскалации.

Как отмечает автор, таким образом Москва показала, что у нее есть ранее не известное миру оружие, и она готова его применить.

Применение баллистической ракеты в неядерном оснащении продемонстрировало силу и серьезность намерений России по своей защите.

По оценкам, Россия была вынуждена ответить на решение президента США по ударам тактическими баллистическими ракетами ATACMS вглубь России. Ударив "Орешником", РФ доказала, что не блефует.

Депутаты всех фракций в Думе России уверены, что использование баллистической ракеты "Орешник" было необходимо. Так сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам выступления представителей фракций по актуальным вопросам на заседании палаты парламента.

Ранее издание "Военная хроника" сообщало, что в результате удара новой баллистической гиперзвуковой ракетой "Орешник" были повреждены цеха "Южмаша" изнутри. Ракета проникла сквозь толщи грунта, железобетонных перекрытий и нанесла поражение с мощностью, сравнимой с двумя ФАБ-250, что позволило повредить даже подземную инфраструктуру завода.