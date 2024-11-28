28 Ноября 2024
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Фото: Накануне.RU

Опрос: жители Екатеринбурга мечтают получить на Новый год туристическую путевку

Жители Екатеринбурга назвали самые желанные подарки на Новый год. Опрос на эту тему в уральской столице в ноябре нынешнего года провел сервис SuperJob.
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Как следует из результатов исследования (есть в распоряжении Накануне.RU), каждый пятый опрошенный мечтает получить на Новый год туристическую путевку. Каждый десятый рассказал, что самым желанным подарком для него станет смартфон, планшет или ноутбук. Еще 17% хотели бы получить деньги.

7% предпочли бы сертификат на образовательные курсы, 5% грезят о новой бытовой технике, по 4% – о наборе косметики, спортинвентаре или подарочном сертификате. Еще столько же хотели бы получить в подарок книгу.

По 3% опрошенных заявили, что их порадуют ювелирные украшения, билеты в театр, инструменты для ремонта, товары для здоровья или предметы интерьера. А одежду и обувь, алкоголь и компьютерные игры хотели бы получить на Новый год по 1% екатеринбуржцев.

Ранее другой опрос показал, что в этот раз россияне потратят на новогодние подарки на 20% больше, чем в прошлом году.

Теги: подарки, путевка, опрос, Новый год, Екатеринбург


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