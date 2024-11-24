Бюджет россиян на покупку новогодних подарков увеличился на 20%

Россияне потратят на новогодние подарки на 20% больше, чем в прошлом году. Опрос на эту тему в ноябре нынешнего года провел сервис SuperJob.

Согласно результатам исследования, которые есть в распоряжении Накануне.RU, дарить подарки на Новый год будут 8 из 10 россиян. 67% планируют сделать подарки своим родственникам, 35% – любимому человеку, 23% – друзьям, а 15% сделают сюрприз себе.

При этом каждый седьмой респондент рассказал, что никому дарить новогодние подарки не будет.

Согласно опросу, средний бюджет на покупку подарков увеличился на 20% и достиг 17 тысяч 200 рублей. В 2023 году он был 14 тысяч 300 рублей.

Ранее другой опрос показал, что большинство компаний Екатеринбурга проведут новогодние корпоративы в нынешнем году.