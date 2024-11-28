Жители возмутились планами украсить центр Курска на 15 млн рублей

Жители и военные из приграничья выступили против новогоднего украшения центра Курска за 15 млн рублей, сообщает Mash.

По информации телеграм-канала, в эту сумму входят гирлянды, десятки светодиодных фигурок, фотозона, приемная Деда Мороза, а также локация "Красный лес" со скамейками, туннелями, арками. Только последняя стоит 2,2 млн рублей. Мэрия города сейчас ищет подрядчика.

После того, как информация утекла в соцсети, общественность возмутилась, посчитав, что в данный момент деньги нужнее людям на переселение и на СВО. Также местные жители отмечают, что в соседних Белгороде и Брянске чиновники вообще отказались от украшений на Новый год.

Ранее сообщалось, что в России региональные власти в преддверии новогодних праздников начали эстафету по отмене масштабных праздничных гуляний и фейерверков. Они ссылаются на непростую ситуацию в стране. Ряд субъектов намерены сэкономленные средства направить на гуманитарную поддержку военных, которые находятся в зоне проведения СВО.

В конце декабря 2023 года от проведения новогодних фейерверков отказались более 20 российских регионов. Власти объясняли отмену соображениями безопасности и неуместностью в период проведения спецоперации.