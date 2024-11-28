Расширить антироссийские санкции предлагает Европарламент

Европарламент (ЕП) призывает Совет Европейского союза (ЕС) расширить антироссийские санкции. Об этом говорится в резолюции, опубликованной на сайте ЕП, пишет Lenta.ru.

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"Европарламент призывает Совет ЕС (…) к дальнейшим санкциям против секторов, имеющих особое экономическое значение для России", — написано в документе.

Депутаты ЕП предлагают ввести новые ограничения в металлургии, банковском секторе, химической, атомной и сельскохозяйственной промышленности.

Документ также указывает на необходимость "полного эмбарго на импорт в ЕС российского ископаемого топлива и сжиженного природного газа" и призывает продлить срок их действия с шести месяцев до трех лет.

Ранее стало известно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Европейский союз должен пересмотреть санкции против России. Санкции вызывают повышение цен на энергоносители и подрывают конкурентоспособность Европы, заявил Орбан.

До этого стало известно, что Америка расширила свой список российских банков, в отношении которых вводятся санкции. Среди более 50 новых наименований, в списке числятся Газпромбанк, "ДОМ.РФ", "ЦентроКредит", банк непрофильных активов "Траст", "Урал ФД" и другие.