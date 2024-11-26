Москва ввела санкции против 30 британских граждан

Москва ввела санкции против 30 британских граждан, в том числе в отношении заместителя премьера Анджелы Рэйнер, главы МВД Иветт Купер, Минюста Шабана Махмуда, лидера Палаты лордов Анджелы Эванс Смит и лидера Палаты общин парламента Люси Пауэлл, а также замминистра обороны Марии Игл, Накануне.RU сообщили в МИД РФ.

Кроме того, в списке журналисты газет The Times и Daily Mail, парламентарии, представители компаний по производству беспилотников.

Санкции являются ответными мерами на враждебные действия британской стороны. В ведомстве отметили непрекращающуюся агрессивную риторику Британии, санкции и бездумную политику руководства страны по поддержке неонацистского киевского режима.