Орбан захотел пересмотра антироссийских санкций

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Европейский союз должен пересмотреть санкции против России. Он назвал причину, отчего так должно случиться.

Санкции вызывают повышение цен на энергоносители и подрывают конкурентоспособность Европы, заявил Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth. Мнение политика приводит ТАСС.

В конце августа стало известно о сомнениях стран Евросоюза в том, что получится согласовать 15-й пакет санкций против РФ и Белоруссии. По словам европейских дипломатов, Еврокомиссия, которая инициирует новые санкционные предложения, опасается, что попытка провести очередной пакет ограничений может оказаться рискованной. Его могут согласовать уже 19 ноября.

24 июня Евросоюз ввел ограничения против 116 российских физических и юридических лиц в рамках 14-го пакета санкций. Под новые санкции ЕС, в частности, подпали транспортные компании из России - "Уральские авиалинии", группа "Волга-Днепр", аэропортовый холдинг "Новапорт", "Совкомфлот".