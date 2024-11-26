Глава МИД Великобритании переживает о судьбе британского наемника, взятого в плен в Курске

Глава МИД Великобритании переживает о судьбе британского наемника, взятого в плен российскими войсками на курском направлении.

Об этом сообщил источник в силовых структурах РИА Новости.

"Я был проинформирован об этом развитии (ситуации – ред.) за последние пару дней, и, конечно, мы сделаем все возможное, чтобы предоставить этому гражданину Великобритании всю возможную поддержку", - сказал Лэмми на встрече глав МИД стран G7 в Италии.

В офисе британского премьера Кира Стармера заявили, что МИД "оказывает поддержку семье" наёмника, передаёт телеканал Sky News.

При этом там не комментируют участие британских граждан в конфликте на Украине.

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