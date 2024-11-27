Захарова: Россия и Украина могут провести обмен военнопленными

Россия готова уже сейчас обменять 630 пленных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и заняться организацией новых обменов. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает Лента.ру.

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"Мы нацелены на скорейшее возвращение пленных домой, готовы уже сейчас провести обмен 630 украинских военнопленных", — сказала она.

Захарова рассказала, что власти Украины включили в список на обмен военнопленных ранее переданных бойцов ВСУ или не известных российской стороне личностей.

В октябре сообщалось, что ВСУ угрожают медицинскими опытами над пленным российским военнослужащим Игорем Щеголеватым, если его семья не заплатит выкуп в миллион рублей. Об этом свидетельствует аудиозапись телефонного разговора.