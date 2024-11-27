Марочко: украинские солдаты жалуются командирам на давление сил РФ в ЛНР

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) говорят о том, что находятся под серьезным давлением вооруженных сил России возле Макеевки и Невского в Луганской Народной Республике. Об этом со ссылкой на перехваченные данные сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Солдаты жалуются командованию на одновременные активные бои на части участков фронта. Это может "негативно отразиться на обороноспособности украинских боевиков по ряду объективных причин", сказал эксперт.

Также о серьёзном давлении сообщают военные возле населенных пунктов Новоегоровка, Петровское (украинское название - Грековка), Новолюбовка, Ивановка и Терны.

"На некоторых участках, по данным украинской разведки, армия РФ имеет значительное преимущество в численном составе, вооружении и военной технике, что привело к потере позиций противником", - сказал Марочко.

Сегодня стало известно, что среди разведчиков армии Украины, что воюют на южнодонецком направлении, есть десятки иностранных наемников. По словам пленного медика, он видел "десятка два" таких солдат. При этом они не говорят ни по-украински, ни по-русски.

Ранее Марочко сообщал о том, что "огневой мешок" для украинских боевиков у села Надия в Сватовском районе создали российские военные. Они перекрыли им возможность доставки боеприпасов и восполнения потерь. Об этом Луганскому информационному центру сообщил военный эксперт, подполковник в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.