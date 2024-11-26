"Огневой мешок" для украинских боевиков в Сватовском районе создали ВС РФ

"Огневой мешок" для украинских боевиков у села Надия в Сватовском районе создали российские военные. Они перекрыли им возможность доставки боеприпасов и восполнения потерь. Об этом Луганскому информационному центру сообщил военный эксперт, подполковник в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.

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"Успешное продвижение наших войск и взятие под физический контроль автодороги Боровая-Сватово в районе Песчаного, улучшение позиций ВС РФ в районе Райгородки и другие оперативно-тактические успехи сделали практически невозможным подвоз материально-технических средств, боеприпасов и восполнение потерь ВФУ в районе населенного пункта Надия", — отметил Марочко.

Он уточнил, что, по сути, командованием ВС РФ "создан "огневой мешок" для всей украинской группировки в этом районе, что уже привело к росту боевых потерь у противника".

Также эксперт отметил, что необдуманные действия украинского командования и несвоевременное реагирование на обстановку стали причиной деморализации военнослужащих и увеличения количества случаев дезертирства.

Минобороны сообщало о том, что подразделения российской группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике киевских боевиков у села Надия Сватовского района.

Ранее Министерство обороны сообщало, что за прошедшую ночь в России дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 39 украинских БпЛА самолетного типа.

Над Ростовской областью уничтожили 24 БПЛА, пять – над Брянской областью, три – над Белгородской, три – над Курской, один – над Орловской областью, один – над Воронежской областью и два – над территорией Республики Крым.