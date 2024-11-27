Группу военных в форме НАТО уничтожили в лесополосе под Суджей

Расчет БПЛА группы Аида спецназа "Ахмат" распознал и уничтожил военнослужащих в форме НАТО в лесу в Курской области.

Как сообщил РИА Новости боец с позывным Элджей, военных удалось выявить в Суджанском районе. Оператор FPV-дрона нанес удар по блиндажу, где, предположительно, укрывалась группа противника.

Ранее очевидцы рассказали, что видели среди наемников в Курской области поляков и грузин. Атакже сообщалось, что украинские военнослужащие при наступлении на Курскую область расстреливали всех подряд, а дроны ВСУ сразу начали "охотиться" на гражданские машины.