10 Октября 2024
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Фото: Накануне.RU

Очевидцы: наемники ВСУ в Курской области расстреливали всех подряд

Украинские военнослужащие при наступлении на Курскую область расстреливали всех подряд. Об этом очевидец рассказал военным следователям, пишет ТАСС. Он также отметил, что дроны ВСУ сразу начали "охотиться" на гражданские машины. Мужчина сообщил, что видел среди наемников в Курской области поляков и грузин.

Еще один свидетель рассказал, что боевики запретили жителям спускаться в подвалы. Ослушавшихся расстреливали. Женщина добавила, что молодых убивали сразу, а стариков иногда жалели. Также очевидцы рассказали, что боевики расстреляли подростков, которые хотели уехать на мопеде.

"Ребята на мотоцикл сели или на мопед, ребятки по 12 лет, трое, сразу хотели уехать из села Малая Локня. И в упор расстреляли трех ребят", - сказал мирный житель.

Сегодня в Курской области несколько раз объявляли о ракетной опасности. Об этом писал в своем телеграм-канале губернатор региона Алексей Смирнов.

"Сегодня днём в небе Курской области уничтожены украинская ракета и 2 БПЛА самолетного типа. Благодарю наших защитников!», - писал губернатор.

Смирнов отметил, что при такой опасности нужно укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной или кладовой.

"Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», - предупредил губернатор.

ВСУ начали наступление на Курскую область 6 августа 2024 года.

Теги: Курск, расстрел, наемник, ВСУ, Украина, Смирнов, ракета


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