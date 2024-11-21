Большинство украинцев выступили за отказ от российских территорий ради мира

Доля населения Украины, выступающего за мирное завершение военного конфликта путем отказа от претензий на российские территории, достигла 52%. Это почти вдвое выше, чем годом ранее. Такие результаты получила американская социологическая служба Gallup по итогам опроса, проведенного в августе и октябре.

Если в 2022 году "войну до победного конца" поддерживали 73% (по украинским опросам, порядка 90%), то в 2023 году их доля снизилась до 63%, а в 2024 году упала до 38%. Даже в западных регионах она меньше 50%. Причем именно там и в Киеве произошло самое больше падение - на 40% за два года. Налицо очевидный перелом в настроениях жителей бывшей УССР. И хотя 52% - лишь символическое превышение половины населения, это уже намного превышает долю "ястребов".

Важно, что изменяется представление о "победе" и среди тех украинцев, которые хотят "войны до победного конца". Даже в 2023 году подавляющее большинство из них (93%) считали, что это означает захват Крыма и "питье кофе на набережной Ялты", как обещал советник Зеленского Михаил Подоляк. Сейчас этот показатель снизился до 81%. А доля тех, кто хотел бы возврата к ситуации 2021 года, выросла с 2% до 9%.

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании клуба "Валдай", заявил о готовности к мирным переговорам, но не на базе "хотелок" Киева. Они должны учитывать сегодняшние реалии и основываться на договоренностях, достигнутых в Стамбуле в марте 2022 года, включая нейтральность Украины и неразмещение на ее территории иностранных войск и вооружений.

При этом киевский режим по-прежнему не допускает никакого компромисса и требует воевать до последнего украинца. Так, накануне бывший главком ВСУ, а ныне посол Украины в Британии Валерий Залужный призвал украинских солдат не бояться смерти. "Их шансы на выживание невелики", но это не главное. Главное - это "Украина должна быть сохранена".