Бастрыкин запросил доклад о расследовании избиения школьницы на Урале

Глава Следственного комитета России хочет услышать доклад о ходе расследования избиения школьницы на Среднем Урале.

Ранее сообщалось, что две ученицы одной из школ Волчанска избили в туалете девочку, которая учится в шестом классе. При этом свои действия подростки снимали на телефон. В дальнейшем пострадавшую госпитализировали в больницу.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 116 УК РФ "Побои". Подозреваемой по нему проходит 17-летняя девушка.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о ходе расследования и уже установленных обстоятельствах.

Напомним, что свои проверки по инциденту также проводят полиция и прокуратура.