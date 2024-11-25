В уральской школе две девочки избили шестиклассницу и сняли это на телефон

На Среднем Урале девочку жестоко избили в туалете школы. Сейчас в обстоятельствах разбираются прокуратура и полицейские.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось 21 ноября: у ученицы 6 класса школы Волчанска возник конфликт с девочкой из 9 класса. В результате две девочки, находясь в туалете образовательного учреждения, нанесли шестикласснице удары по голове и в животу. При этом расправа снималась подростками на телефон.

Избитая школьница была госпитализирована в хирургическое отделение детской больницы, где ей поставили диагноз "сотрясение головного мозга". Сейчас прокуратурой и полицией проводится проверка. Выясняются все обстоятельства, в том числе тяжесть полученных девочкой повреждений.

Как добавили в прокуратуре, избившие школьницу девочки состоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.