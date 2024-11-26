На Урале возбуждено дело после избиения девочки в туалете школы

Следственный комитет возбудил уголовное дело после жестокого избиения девочки в стенах уральской школы.

Ранее сообщалось, что 21 ноября у ученицы 6 класса школы Волчанска возник конфликт с девочкой из 9 класса. В результате две девочки, находясь в туалете образовательного учреждения, нанесли шестикласснице удары по голове и животу. Вся расправа снималась подростками на телефон.

Избитая школьница была госпитализирована в хирургическое отделение детской больницы, где ей поставили диагноз "сотрясение головного мозга". После этого свои проверки начали прокуратура и полиция. Выяснилось, что избившие девочку состоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Побои". По данным ведомства, подозреваемой по нему проходит 17-летняя девушка.

Для определения тяжести вреда пострадавшей будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Будет изучен характеризующий материал в отношении всех участников инцидента. Сейчас допрашиваются как подростки, так и их родители, а также сотрудники школы.