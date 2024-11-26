26 Ноября 2024
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Фото: Накануне.RU

Меры для защиты россиян от мошенничества разработало Минцифры

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России вместе с правоохранительными органами и Центробанком разработало пакет законов, направленных на защиту граждан от мошенников с использованием информационных технологий. Об этом сообщили журналистам в аппарате вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.
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Как пишет ТАСС, теперь жители России смогут удаленно запретить оформление кредитов и займов онлайн на свое имя через "Госуслуги" или банковские приложения. Также кредитные организации будут обязаны проводить более тщательную проверку заемщиков.

Если человек сменил свои учетные данные или его аккаунт взломали, будет срабатывать временная "заморозка" на выдачу займов онлайн. Кроме того, теперь будут действовать новые обязательные правила по идентификации и проверке личности пользователей, а также обязательная маркировка звонков.

Госорганам, банкам и операторам связи запретят общаться с клиентами через мессенджеры.

Как рассказал Григоренко, меры были разработаны после анализа наиболее распространенных схем мошенников.

"В результате гражданам станет доступен широкий набор инструментов, который поможет им обезопасить себя от телефонного и интернет-мошенничества", - сказал вице-премьер.

Всего пакет законопроектов включает около 30 мер.

Ранее мы писали о том, что в Нижневартовске мошенники обманули 69-летнего пенсионера, вынудив его съездить в Москву и передать мошенникам 30 млн руб. Еще 5 млн руб. доверчивый пенсионер передал аферистам после возвращения в Югру, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Ханты-Мансийского автономного округа.

Теги: банк, мошенник, минцифры


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