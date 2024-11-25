В Нижневартовске задержали мужчину, помогавшего мошенникам воровать деньги у россиян

В Нижневартовске ФСБ России по Тюменской области и полицейские задержали пособника интернет-мошенников, которые обокрали более 40 россиян, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры.

Задержанного 30-летнего мужчину подозревают в мошенничестве и неправомерном доступе к компьютерной информации. В его доме провели обыск, обнаружили сим-карту, с помощью которой в июне текущего года мошенники пытались обмануть пенсионера из Башкирии. Он едва не перевел аферистам 600 тысяч рублей, к счастью, в ситуацию вовремя вмешался его сын.

Всего из квартиры было изъято шесть сим-боксов, 14 сотовых телефонов, ноутбук, три банковские карты, флеш-карта, рутокен, четыре роутера Wi-Fi, две камеры наружного наблюдения и 1326 сим-карт 10 различных операторов сотовой связи.

Сообщается, что подозреваемый нашел в интернете объявление о работе. Работодатель предоставил ему специализированное оборудование. Задержанный поддерживал работу технических устройств и производил смену сим-карт для устойчивой работы call-центра. За помощь дистанционным мошенникам он получал деньги.

Полицейскими возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на мошенничество в крупном размере" и "Неправомерный доступ к компьютерной информации". Подозреваемый заключен под стражу.

Изъятые во время обыска номера телефонов имеют совпадения по более 40 уголовным делам о дистанционных мошенничествах, по которым потерпевшими признаны жители разных регионов России. Полицейские устанавливают соучастников задержанного. Расследование уголовного дела продолжается.

Отметим, что по данным полиции, югорчане перевели мошенникам 16 млн руб., из которых 4 млн руб. потерпевшие оформили в кредит. За минувшие дни полиция Югры зафиксировала 53 факта мошенничества и краж с банковских карт, совершенных дистанционным способом. В Сургуте 57-летнего гражданина обманул псевдооператор московской биржи. Аферист сообщил, что ему необходимо перевести денежные средства на инвестиционный счет для увеличения доходов. Югорчанин согласился и оформил кредиты в разных банках. После чего осуществил переводы денег на сторонние счета. Общая сумма ущерба 2 335 000 рублей.