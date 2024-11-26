26 Ноября 2024
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Пенсионер из Нижневартовска съездил в Москву, чтобы отдать мошенникам 30 миллионов рублей

В Нижневартовске мошенники обманули 69-летнего пенсионера, вынудив его съездить в Москву и передать мошенникам 30 млн руб. Еще 5 млн руб. доверчивый пенсионер передал аферистам после возвращения в Югру, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Ханты-Мансийского автономного округа.
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Все произошло еще в августе. Вартовчанину позвонил незнакомец, представился сотрудником пенсионного фонда и под предлогом перерасчета пенсии выудил у мужчины код доступа к порталу Госуслуг. Позже пенсионеру позвонила женщина, которая представилась сотрудницей банка. Она сообщила, что его данные попали к мошенникам, а на счетах зафиксированы подозрительные операции. Псевдосотрудница финансовой организации уговорила мужчину включить демонстрацию экрана.

Она убедила пенсионера, что неизвестные пытаются оформить кредит на его имя, и он должен участвовать в их задержании. Мужчине заявили, что он должен приехать в Москву. Поездку якобы оплачивал банк. В течение 10 дней вартовчанин по указанию незнакомки передавал наличные деньги курьеру. Общая сумма составила 29 млн 995 тыс. руб. Вернувшись в Нижневартовск, продолжая верить, что помогает в раскрытии преступления, перевел со своего банковского счета еще 5 млн руб. Общий ущерб превысил 35 миллионов рублей. Мужчина осознал, что стал жертвой мошенников, только после визита в банк.

Сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Полицейские проводят комплекс оперативных и следственных мероприятий по установлению личности и задержанию виновного лица.

Всего за сутки, по данным югорских полицейских, мошенникам перевели 9 млн 525 тысяч руб. Было зафиксировано 23 факта мошенничества. Так, в дежурную часть Нижневартовска обратился гражданин 1955 года рождения. Он сообщил, что накануне с ним связался мошенник под видом сотрудника поликлиники. Злоумышленник предложил скачать приложение для более удобной регистрации на прием к врачу. Пенсионер скачал мобильное приложение очень похожее на официальное. В результате его телефон выключился, а после мужчина обнаружил списание в сумме 280 тыс. руб.

Псевдосотрудник "Энергосбыта" обманул 68-летнего жителя поселка Междуреченский. Под предлогом замены электрических счетчиков аферист убедил скачать приложение на телефон. После чего произошло списание 212 тыс. руб. Еще одна 56-летняя жительница Нижневартовска стала жертвой обмана. С ней связался сотрудник оператора сотовой связи, а потом представитель ФСБ. Вместе они убедили югорчанку в том, что ее деньги необходимо перевести на "безопасный счет". Пенсионерка поверила и перевела 795 тыс. руб.

Напомним, ранее мошенники убедили студентку из Москвы вернуться в Нижневартовск чтобы отдать им 1 млн руб.

Теги: пенсионер, мошенники, курьер, уголовное дело


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