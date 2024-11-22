Студентка из Москвы слетала домой в Нижневартовск, чтобы отдать миллион рублей мошенникам

Студентка слетала из Москвы домой в Нижневартовск, чтобы взять миллион рублей и передать его мошенникам, сообщает Baza.

18 ноября 18-летней студентке первого курса РАНХиГС, позвонил неизвестный, представившийся дознавателем. Он испугал девушку, что к ее счетам получили доступ некие злоумышленники.

Девушка сообщила, что у нее на счету всего лишь семь тысяч рублей, но при этом рассказала о 950 тысячах, которые хранятся у нее дома в Нижневартовске.

Мошенники уговорили студентку слетать домой на один день и взять из сейфа накопления и запретили сообщать родным о целях визита.

Девушка взяла 950 тысяч из сейфа, вернулась в Москву и передала их курьеру у "Афимолл Сити". После этого девушка поехала в гостиницу — так ей сказал сделать куратор.

Девушке позвонила мама и попросила рассказать, что, происходит. Студентка призналась. Мать поняла, что ее дочь стала жертвой мошенников и отправила ее в отделение полиции.