Главнокомандующий НАТО: Европа не сможет победить в гонке вооружений

Европа не сможет победить в будущей глобальной гонке вооружений, так сказал верховный главнокомандующий ОВС НАТО по трансформации, адмирал Пьер Вандье, передает Politico. Как пишет Lenta.ru, это связано с навязанными самим себе правилами.

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"Европа не сможет выиграть будущую войну вооружений, следуя правилам, которые она навязала себе сегодня. Ей необходимо больше рисковать, тратить больше средств, действовать быстрее и сокращать бюрократию", — отметил адмирал.

Вандье надеется, что следующий саммит НАТО "пошлет странам-участницам Европейского союза (ЕС) сигнал" о необходимости смены внутренних правил. Авторы статьи подчеркнули, что страны Европы работают над созданием оружия, но "все еще сильно отстают от России по производству боеприпасов".

Ранее мы сообщали, что в Североатлантическом альянсе обсуждают нанесение высокоточных ударов по российской территории. Это произойдет в случае вооруженного конфликта, сообщил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.