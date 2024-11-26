В НАТО обсуждают "комбинации ударов" по России

В Североатлантическом альянсе обсуждают нанесение высокоточных ударов по российской территории.

Это произойдет в случае вооруженного конфликта, сообщил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

"Грамотнее не ждать, а поражать пусковые установки России, если она на нас нападет. Необходима комбинация высокоточных ударов, которые выведут из строя системы, используемые для нападения на нас, и мы должны нанести первый удар", – заявил он.

Отмечается, что Альянс должен восполнить свои запасы оружия, инвестировать в противовоздушную оборону и системы нанесения высокоточных ударов, сообщают "Ведомости".

Ранее в МИД России заявили, что появление НАТО на Украине будет означать его вступление в войну против России.