Встретились новые генсек НАТО и президент США

Состоялась анонсированная ранее встреча нового генерального секретаря НАТО Марка Рютте и вновь получившего пост президента США Дональда Трампа.

Они обсудили вопросы глобальной безопасности, стоящие перед Североатлантическим союзом. Генеральный секретарь и его команда также встретились с конгрессменом Майком Уолтцем и членами команды избранного президента по национальной безопасности, сообщает пресс-служба НАТО. Стала ли однйо из тем обсуждения ситуация на Украине, не сообщается.

Ранее о возможном открытом конфликте НАТО с Москвой и Минском заявлял заместитель начальника генштаба вооруженных сил Белоруссии Владимир Куприянюк. По его словам, основные усилия стран НАТО сосредоточены на увеличении расходов на оборону, наращивании ударно-наступательного потенциала войск, расширении военного присутствия вблизи границ Союзного государства.