Политолог: Назначение Тараканова на место Шипилова - логичное и предсказуемое решение

Политолог Александр Безелов считает, что назначение Павла Тараканова первым заместителем губернатора ХМАО по внутренней политике – логичное и предсказуемое.

С одной стороны, он находится абсолютно вне контекста югорской политики, со всей её многослойностью в которой заложена конфликтность. С другой, у Павла Тараканова – большое количество плюсов, среди которых – отсутствие аллергии на него у региональных элит. Олыт работы в правительстве Тюменской области означает и новый уровень взаимодействия внутри сложносоставного субъекта, что является одним из векторов политики губернатора округа Руслана Кухарука.

"О том, как будет меняться югорская политика, расскажу несколько позже", - написал Безделов в своем telegram-канале.

Напомним, Павел Тараканов занимал пост замгубернатора Тюменской области около двух месяцев. Пост сенатора он оставил 19 сентября. Его место в Совете Федерации занял бывший уральский полпред президента Владимир Якушев. Якушев стал первым вице-спикером верхней палаты российского парламента. На пост первого заместителя губернатора Югры назначен 25 ноября 2024 г.