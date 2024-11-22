Замгубернатора Тюменской области Павел Тараканов ушел в отставку

Заместитель губернатора Тюменской области, руководитель представительства Тюменской области в органах государственной власти РФ Павел Тараканов освобожден от замещаемой должности, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Павел Тараканов занимал свой пост около двух месяцев. До этого он был сенатором.

Он уволен по собственному желанию, распоряжение об увольнении подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

"ПиГ" со ссылкой на свои источники сообщает что это связано со сменой места работы – Тараканова уже ждут в правительстве ХМАО. Там он займет должность первого заместителя губернатора Кухарука по внутренней политике.