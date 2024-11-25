Экс-сенатор и бывший замгубернатора Тюменской области стал первым заместителем губернатора Югры

На должность первого заместителя губернатора Югры назначен экс-сенатор от Тюменской области, бывший замгубернатора Тюменской области Павел Тараканов.

Соответствующее распоряжение подписал глава региона Руслан Кухарук. Как сообщили в департаменте внутренней политики региона, Павел Тараканов будет курировать вопросы внутренней и молодежной политики, гражданских инициатив, внешних связей и региональной безопасности.

На заседании правительства автономного округа Павел Тараканов принес присягу, пообещав защищать интересы жителей Югры.

Напомним, Павел Тараканов занимал пост замгубернатора Тюменской области около двух месяцев. Пост сенатора он оставил 19 сентября. Его место в Совете Федерации занял бывший уральский полпред президента Владимир Якушев. Якушев стал первым вице-спикером верхней палаты российского парламента.