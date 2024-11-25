Минобороны РФ: Силы ПВО за сутки сбили восемь баллистических ракет

Российские силы ПВО за минувшие сутки сбили восемь баллистических ракет, сообщило Минобороны РФ.

В ведомстве не уточнили их названий и над какими регионами был осуществлен перехват.

Кроме того, были уничтожены шесть управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 45 БПЛА.

Напомним, 21 ноября Россия нанесла по ОПК Украины удар новой баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в своем обращении. По его словам, российские военные применили новейшую российскую систему средней дальности "Орешник".

Удар по объекту нанесен в ответ на удары дальнобойным американским и британским оружием по России. Целью российского удара был военно-промышленный объект в Днепропетровске, цель успешно поражена. Речь идет о предприятии "Южмаш", которое производит беспилотники и ракеты для ВСУ.