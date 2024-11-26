США раскрыли детали применения Украиной ракет ATACMS вглубь России

В настоящее время у Украины есть возможность использовать ракеты ATACMS для самообороны, в случае неотложной необходимости.

Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Джон Кирби. "Прямо сейчас у них [у Киева] есть возможность использовать ATACMS для самообороны, в случае неотложной необходимости. И прямо сейчас это то, что происходит вокруг Курска и Курской области», — заявил он.

Его слова стали первым официальным подтверждением того, что Вашингтон дал Киеву разрешение на удары вглубь российской территории. Кирби отметил, что Вооруженные силы Украины могут бить только по конкретным целям, сообщает РИА "Новости".

Днем ранее Минобороны РФ заявило, что российские силы ПВО за минувшие сутки сбили восемь баллистических ракет. В ведомстве не уточнили их названий и над какими регионами был осуществлен перехват.