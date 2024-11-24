Медведев заявил, что не ждет быстрой отмены санкций против РФ после прихода Трампа

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что он не ждет быстрой отмены санкций против России после прихода к власти в США Дональда Трампа.

"Я считаю маловероятным, что избранный президент, вступив в должность, немедленно отменит эти санкции", - цитирует Медведева "Интерфакс" со ссылкой на телеканал Al Arabia.

По словам зампреда Совбеза, в некотором смысле отмена санкций "не отвечает интересам ряда секторов американской экономики".

Напомним, недавно Медведев объяснил, почему США инвестируют в конфликт между Россией и Украиной.