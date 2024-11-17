17 Ноября 2024
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Фото: Накануне.RU

Медведев объяснил, почему США инвестируют в конфликт между Россией и Украиной

США активно зарабатывают на конфликте Украины и России, потому "радостно инвестируют" в него свои деньги. Такое заявление в своем Telegram-канале сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Он привел цифры прибыли, которые извлекают США из разжигания конфликта. Если не учитывать миллиарды для военного комплекса, то с июля 2023 года по июнь 2024 года объем поставок товаров из США в ЕС вырос на $93 млрд, что на 34% больше по сравнению с уровнем 2021 года. Он достиг $367 млрд.

За этот год поставки нефти из США выросли вдвое, то есть на 101% или на 37,3 млн т больше, сжиженного природного газа на 18,5 млн т (+181%). Удобрений – практически с нуля до 666 тыс. т.

"Прибыль убедительная. Ведь Европе некуда деться в условиях дефицита сырьевых товаров, который спровоцировали антироссийские санкции", - отмечает Медведев.

Он также отметил, что от лидера киевского режима Владимира Зеленского, американцы получили предложение - получить доступ к ресурсам новых российских территорий - особенно Донбасса. Таким образом, торгуя доступом к природным ресурсам, по словам Медведева "наркоман (Зеленский - примеч. ред.) пытается сохранить интерес американцев к войне".

Он также напомнил, что ранее Трамп активно ратовал за замену российского газа в Европе на американский LNG. Завершение российско-украинского конфликта может подорвать позиции американского сжиженного газа в Старом Свете, поскольку одно из условий России для прекращения СВО является отмена санкций.

"Что окажется важнее: предвыборные обещания или деньги? Вопрос риторический", - резюмирует Медведев.

Теги: Медведев, США, инвестиции, Украина, прибыль, санкции


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