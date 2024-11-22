В России начали продавать футболки с Путиным и "Орешником"

В ассортименте российских маркетплейсов начал появляться мерч с президентом Владимиром Путиным и ракетой "Орешник".

Если зайти на Ozon и ввести в поиске запрос "орешник", среди результатов будет футболка стоимостью 1,25 тыс. руб. На ней изображен президент, ракета, есть подпись "Крепкий орешник", пишет РИА Новости.

Напомним, 21 ноября Россия нанесла по ОПК Украины удар новой баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в своем обращении. По его словам, российские военные 21 ноября применили новейшую российскую систему средней дальности "Орешник".

Удар по объекту нанесен в ответ на удары дальнобойным американским и британским оружием по России. Целью российского удара был военно-промышленный объект в Днепропетровске, цель успешно поражена. Речь идет о предприятии "Южмаш", которое производит беспилотники и ракеты для ВСУ.

Путин отметил, что новейшие российские ракеты атакуют цели со скоростью 2-3 км в секунду, существующие системы ПРО противника их не перехватывают.