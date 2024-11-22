Генсек НАТО обсудит с Трампом окончание конфликта на Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте планирует обсудить с Трампом окончание конфликта на Украине. Для этого он в скором времени может приехать в резиденцию вновь избранного президента США. Об этом сообщает обозреватель газеты The Washington Post (WP) Дэвид Игнатиус со ссылкой на неназванные источники, пишет ТАСС.

Генсек хочет обсудить стратегию мирных переговоров по Украине и посоветует Трампу "решить украинский вопрос таким образом, чтобы эта проблема не преследовала его в течение президентского срока".

Как пишет автор статьи, послание Рютте заключается в том, что интересам Трампа и Запада отвечает "справедливый и прочный мир", который не будет поощрением для Москвы и сможет обеспечить надежные гарантии безопасности для Киева.

Отмечается, что европейские лидеры ожидают, что Рютте будет главным контактным лицом, представляющим Европу в отношениях с США при Трампе. Его называют "заклинателем Трампа" за умение договариваться.

Примечательно, что публикации о грядущем визите Рютте к Трампу появились вскоре после ударов новейшей российской экспериментальной ракетой "Орешник" по украинскому "Южмашу".

Дональд Трамп во время предвыборной компании говорил, что намерен положить конец конфликту на Украине. Тем временем, глава этой страны Владимир Зеленский опасается, что с приходом нового президента США прекратится военная поддержка.

Впрочем, несмотря на поступающие утечки о целях визита Рютте, НАТО намерено готовить Украину для продолжения конфликта с Россией в 2025 году. Североатлантический альянс будет оказывать военную помощь Киеву, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли продолжить вести боевые действия в следующем году. Об этом сообщал государственный секретарь США Энтони Блинкен по итогам встречи с Марком Рютте.

О возможном открытом конфликте НАТО с Москвой и Минском заявлял заместитель начальника генштаба вооруженных сил Белоруссии Владимир Куприянюк. По его словам, основные усилия стран НАТО сосредоточены на увеличении расходов на оборону, наращивании ударно-наступательного потенциала войск, расширении военного присутствия вблизи границ Союзного государства.