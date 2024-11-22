22 Ноября 2024
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Фото: Накануне.RU

В Москве билеты на культурные события будут продавать по паспортам

С 15 марта 2025 года в Москве начнут действовать пилотные правила по продаже билетов на культурные мероприятия.

В столичном правительстве считают, что инициатива позволит защитить граждан и туристов от перекупщиков. На первом этапе изменения затронут театры и концертные залы, которые находятся под управлением департамента культуры Москвы. Для покупки билета на мероприятия потребуется один из документов, входящих в утвержденный перечень, которые удостоверяют личность человека. Помимо паспорта гражданина РФ в утвержденный перечень попадают водительское удостоверение, социальная карта москвича, студенческий билет, пенсионное удостоверение и другие виды удостоверений. Правила исключают возможность передачи билета другому человеку.

До 15 марта будущего года зрители могут посещать культурные мероприятия в учреждениях – участниках пилотного проекта по прежним правилам. Предложенная мера будет действовать до конца следующего года, сообщают "Ведомости".

Ранее МАМТ объяснил причины роста стоимости билетов на "Щелкунчик". Отмечается, что ценообразование продиктовано, в том числе консолидированной позицией театрального сообщества по борьбе с перекупщиками.

Теги: культура, билеты, театры, Москва


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Ранее 19.11.2024 03:40 Мск МАМТ объяснил причины роста стоимости билетов на "Щелкунчик"

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