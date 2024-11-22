22 Ноября 2024
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Фото: Накануне.RU

В Госдуме предложили ввести единую систему ценообразования в театрах

Депутаты Госдумы обратились к главе правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть возможность установления единой системы ценообразования в государственных театрах.

Парламентарии считают необходимым ограничить рост цен на билеты уровнем годовой инфляции. Письмо об этом в кабмин направили Яна Лантратова и Сергей Миронов. Они сослались данные Росстата, согласно которым, средняя стоимость билета в театр с января по август 2024 года составила 972 руб., а за тот же отрезок времени в 2023 году она находилась на уровне 883 руб.

"Многочисленные источники отмечают значительный рост цен на билеты в театры, особенно заметный при сравнении с показателями двухлетней давности", — следует из документа. Ценообразование билетов в театрах регулируется учреждениями культуры самостоятельно, продолжают депутаты, хотя цены на билеты в государственные театры должны устанавливаться Министерством культуры РФ. При этом процесс ценообразования должен отталкиваться от уровня доходов россиян в регионах страны.

При этом парламентарии признают, что к росту стоимости билетов привело в том числе увеличение расходов на постановки из-за подорожания коммунальных услуг, транспортных затрат, а также выплат актерам, режиссерам и другим членам персонала. Кроме того, некоторые театры вынуждены повышать цены для борьбы со спекулянтами, чтобы они не могли перепродать билеты с наценкой, сообщают "Известия".

Ранее МАМТ объяснил причины роста стоимости билетов на "Щелкунчик". Отмечается, что ценообразование продиктовано, в том числе консолидированной позицией театрального сообщества по борьбе с перекупщиками.

Теги: театры, культура


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