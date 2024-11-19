19 Ноября 2024
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Фото: Накануне.RU

МАМТ объяснил причины роста стоимости билетов на "Щелкунчик"

В Музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) прокомментировали ценообразование на балет "Щелкунчик".

Там указали, что балет относится к спектаклям повышенного спроса, и цены на него выше, чем на большинство постановок МАМТ. Театр стремится сохранить доступность билетов и предлагает различные категории цен. "Так, например, в этом сезоне цены на билеты на балет "Щелкунчик" на этапе старта продаж начинались от 3 тыс. руб., а на две другие традиционно популярные в зимний период постановки — "Снегурочка" и "Зимний вечер в Шамони" — от 1 тыс. и 1,2 тыс. руб. соответственно", — заявили в пресс-службе театра.

Отмечается, что ценообразование продиктовано в том числе консолидированной позицией театрального сообщества по борьбе с перекупщиками. Также в театре отметили, что в МАМТ принято положение о реализации билетов по льготным ценам, которое применяется ко всем спектаклям репертуара, в том числе самым кассовым. Исключение составляют лишь премьерные показы.

Чтобы не стать жертвой спекулянтов, пресс-служба порекомендовала приобретать билеты на мероприятия театра на официальном сайте или в кассе МАМТ, сообщают "Известия".

Ранее генеральный директор Государственного академического Большого театра Валерий Гергиев прокомментировал высокие цены на билеты.

Теги: театр, культура, балет


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