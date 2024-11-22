Путин заявил, что удары ракетами Запада по России не повлияют на ход спецоперации

Удары по России дальнобойным оружием Запада не повлияют на ход специальной военной операции.

Об этом в своем видеообращения заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, российские войска успешно наступают по всей линии боевого соприкосновения. "Все задачи, которые мы перед собой ставим, будут решены", – указал глава государства.

По словам отметил, 19 ноября были применены американские ракеты ATACMS, а 21 ноября – британские Storm Shadow и американские HIMARS.

Удары были нанесены по военным объектам. Есть пострадавшие, погибшие и раненые.