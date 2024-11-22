Путин рассказал подробности атак оружием Запада на Брянскую и Курскую области

Российский лидер Владимир Путин во время видеообращения сообщил о погибших и раненых в результате ударов ракетами Запада по военным объектам в Курской и Брянской областях.

По словам главы государства, 19 ноября шестью американскими ракетами ATACMS и 21 ноября в ходе комбинированной ракетной атаки системами Storm Shadow британского производства и HIMARS производства США были нанесены удары по военным объектам в Брянской и Курской областях. В Брянской области после падения обломков ракет ATACMS возникшее на складе боеприпасов возгорание ликвидировано.

В Курской области удар пришелся по одному из командных пунктов северной группировки войск. Глава государства сообщил, что в результате атаки и воздушного боя есть пострадавшие, погибшие и раненые среди личного состава подразделений внешней охраны объекта и обслуживающего персонала. При этом командный и оперативный состав пункта управления не пострадал и продолжает работу.

Президент указал, что Россия будет решительно и зеркально отвечать на эскалацию. При этом мирным жителям Украины будут открыто предлагать покинуть опасную зону при применении ракет.