"Вайб", "инсайт" и "аскеза" вошли в шорт-лист слова 2024 года по версии "Грамоты.ру"

11 слов стали главными претендентами на слово 2024 года по версии портала "Грамота.ру", пишет ТАСС.

В список вошли "инсайт", "вайб", "нарратив", "абьюз", "аскеза", "осознанность", "прилет", "пов", "сап", "скуф" и "нормис".

В пресс-службе портала отметили, что всего рассматривалось более 120 слов, в лонг-лист вошло 40 из них. Лингвисты портала выбирали слова по динамике частотности употребления в СМИ, поисковых запросах, а также проверили их на лингвистическую и общественную значимость. Итоговый список оценят более 120 специалистов в области науки о языке.

Слово года будет добавлено в метасловарь портала как результат признания носителями и специалистами его языковой значимости.

"Слово года по версии "Грамоты" - это новое слово или слово в новом значении, появившееся в русском языке в этом году или чуть ранее, но сейчас получившее популярность", - отметила руководитель направления "Цифровые словари" портала Анастасия Бонч-Осмоловская.

Она заметила, что есть слова, которые стремительно врываются в речь, а потом также быстро пропадают из поля зрения.

"Таким словом является, например, слово "квадробер" - очень популярное у тех, кого мы опрашивали, но с нестабильной динамикой, привязанное к медийной повестке", - уточнила эксперт.

Также сейчас наблюдается тренд на применение терминов, пришедших из психологии: инсайт, осознанность, абьюз.

"Мы также включили несколько самых популярных слов из молодежного сленга, это слова-форсайты, такие как "нормис", "скуф", "пов", которые, возможно, в будущем получат распространение не только среди молодежи", - заключила Бонч-Осмоловская.