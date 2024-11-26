Названо слово года по версии "Грамоты.ру"

Портал "Грамота.ру" подвел итоги голосования за "слово года". Им стало "вайб".

Тройка лидеров определилась в первые часы, но победитель вырвался вперед не сразу. По итогам голосования "вайб" получило 256 голосов, "скуф" – 229, "прилет" – 124, сообщает пресс-служба портала.

Ранее 11 слов стали главными претендентами на слово 2024 г. по версии портала "Грамота.ру". В список вошли "инсайт", "вайб", "нарратив", "абьюз", "аскеза", "осознанность", "прилет", "пов", "сап", "скуф" и "нормис".